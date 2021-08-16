Горняк22: Агрессивный алабай растерзал собаку жительницы Барнаула

Собака Фото: pexels.com

Женщина пострадавшей собаки ищет хозяев алабая, который продолжает свободно разгуливать по улицам города без намордника и поводка

Жительница Барнаула Елизавета рассказала что на улице на ее собаку напал алабай, пока его хозяйка стояла и спокойно смотрела на расправу, сообщает «Инцидент Барнаул». По ее словам, алабай был без намордника и поводка.

ЧП произошло вечером 11 августа в районе пересечения улиц Горького и Анатолия. Горожанка отметила, что ее бигль сильно пострадал, а хозяйка напавшего на его собаку даже не вмешалась в ситуацию.

«На тот момент было не до разбирательств, надо было срочно в клинику ехать, решили, что потом их найдем. Алабай был без привязи (ни намордника, ни ошейника). Ранее в том районе его никто не видел. Подумали, что, может, приезжие», – сказала она.

Позже знакомые женщины видели собаку, которая гуляет по району одна. Женщина выразила опасение, что пес может напасть на кого угодно.

Ранее сообщалось, что стая собак терроризирует жителей барнаульского поселка.

ТОЛК