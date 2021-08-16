Горняк22: «Бардак»: в Барнауле возле новостроек провалился асфальт
Яма Фото: Барнаул22
На кадрах видно, что яма образовалась возле канализационного колодца. При этом рядом проходит проезжая часть, где ездят автомобили
В Барнауле возле здания на улице Балтийской, 93 провалился грунт в асфальте, сообщает «Barnaul22».
«Яма растет. Никто не чешется. Бардак. Пешеходы и автомобилисты, будьте осторожны, !» – написал житель Барнаула Сергей Переков.
По его словам, яма продолжает расти, и уже подступает к дороге.
Ранее сообщалось, что в центре Барнаула автомобиль провалился в яму на парковке.