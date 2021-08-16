Горняк22: В Барнауле решили отремонтировать стелу в парке «Юбилейный»

Парк "Юбилейный" Фото: Барнаул22

Проект благоустройства территории парка дизайнеры планируют представить в конце августа, а начать работы уже в 2022 году

Общественники решили отремонтировать стелу в барнаульском парке «Юбилейный», сообщает «Barnaul22».

Сейчас инициативная группа в составе известных в городе общественников ищет меценатов и специалистов по ремонту.

В субботу, 14 августа, они провели там субботник – почистили территорию вокруг стелы, убрали мусор, ветки.

Парк культуры и отдыха «Юбилейный» стал победителем среди общественных территорий города на благоустройство в 2022 году. Первоначальное благоустройство парка затронет обустройство дорожной сети, тротуары и освещение. Теперь представители общественного совета проведут встречу с жителями микрорайона, чтобы обсудить предполагаемые изменения в парке и выслушать их точку зрения.

Ранее сообщалось, что пять КамАЗов мусора вывезли из барнаульского парка «Юбилейный».

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