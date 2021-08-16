Горняк22: В Барнауле мать рассказала, что ее сыну не хватило места в старших классах

Проект школы на ул. Декоративной, 61а в Барнауле Фото: "Селф"

Школа, в которой учится мальчик, рассчитана на 11 лет, однако в этом году в ней, по словам обратившейся, набрали меньше десятых классов

Жительница Барнаула рассказала, что не может устроить сына в десятый класс из-за нехватки мест в школе, сообщает «Barnaul22».

По ее словам, в школе № 125 по месту жительства ей отказали принять ребенка, так как в школе набрали всего два десятых класса из четырех.

«На вопрос об устройстве в школу отвечают, что у них всего один-два класса, набор закончен. А куда должен идти ребёнок? В 15-16 лет?», – сказала она.

Женщина отметила, что в феврале по итогам анкетирования школа набрала меньше старших классов. В комитете горожанке якобы объяснили, что «это такая форма работы в Алтайском крае».

Теперь перед учебным годом мать должна искать новое место учебы для ребенка.

Ранее сообщалось, что мама барнаульской первоклассницы добилась её зачисления в школу рядом с домом.

ТОЛК