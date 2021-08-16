Горняк22: Открытие новой школы в Барнауле отложили на полгода из-за недофинансирования

Проект школы на ул. Декоративной, 61а в Барнауле Фото: "Селф"

Строительство трехэтажного здания школы на 550 мест в барнаульском микрорайоне Спутник замедлилось из-за резкого удорожания стройматериалов

Строительство еще одного социального объекта в Барнауле выбивается из графика из-за недофинансирования. Речь идет о школе на 550 учащихся в микрорайоне Спутник (ул. Декоративная, 61а). Этот больной вопрос обсудил губернатор Алтайского края Виктор Томенко с подрядчиками 13 августа на площадке.

По контракту, завершить школу должны в декабре 2022-го. До мая текущего года работы шли в плановом режиме, потом темпы начали сокращаться. Хотя совсем стройка не останавливалась, пояснила губернатору начальник управления единого заказчика в сфере капстроительства Барнаула Светлана Чаузова.

Школа на ул. Декоративной, 61а Фото: Антон Федотов

Сегодня здесь готов первый этаж. По прогнозам, отставание отсрочит сдачу объекта примерно на три месяца. И поскольку она придется на весну 2023 года, губернатор предложил планировать открытие еще позже – к 1 сентября.

«На четвертую четверть уже ребятишек не поведут. Поэтому будет время спокойно сдать объект, укомплектоваться, лицензироваться и открыть школу к новому учебному году. Вопросы по подключению к инженерным сетям у вас есть, но они решаемые. Тогда ключевым остается пересчет стоимости», – сказал Виктор Томенко.

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Напомним, проблема недофинансирования госконтрактов на возведение социальных объектов в Алтайском крае, как и по всей стране, обострилась весной этого года. Проектную документацию для текущих строек разрабатывали несколько лет назад по одним расценкам, а в 2021-м уровень затрат резко вырос из-за удорожания стройматериалов, поставив под угрозу исполнение обязательств подрядчиками, которым приходится работать в убыток.

Возникла необходимость пересчета сметной стоимости социальных объектов, и сейчас на федеральном уровне для этого разрабатывается соответствующая нормативная база. Подрядчики в Алтайском крае уже начали считать объемы удорожания, проводить экспертизы. А региональное правительство тем временем решило при необходимости дофинансировать объекты из местного бюджета.

Изначально затраты на строительство школы в Спутнике на три года составляли 500 млн рублей из федерального бюджета с небольшим софинансированием из краевого и городского. Теперь сумма увеличится. Светлана Александровна попросила поддержки минстроя в авансировании подрядчика, чтобы сохранить темпы работ, пока ожидается федеральная помощь. Руководитель ведомства Иван Гилев обещал решить вопрос.

Что за школа?

Школа на ул. Декоративная, 61а Фото: Антон Федотов

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Напомним, школа строится по индивидуальной программе социально-экономического развития Алтайского края, утвержденной правительством РФ. Она закроет потребность в получении среднего образования сразу двух микрорайонов (Спутник, Авиатор) и их окрестностей. Сейчас местные дети посещают школы в 10 км от поселков, добираясь на автобусе по целому часу.

Строительство стартовало весной 2020 года. Объект состоит из двух блоков: тихого и активного. В первом предполагаются учебные кабинеты и библиотека с фондом на 4000 томов. Во втором – запроектировано два спортзала с раздевалками, санузлами и душевыми, актовый зал на 295 мест с эстрадой, школьная столовая на 275 мест, медблок с кабинетом врача и процедурной.

На прилегающей территории планируется спортивный блок с футбольным полем, беговыми дорожками, ямой с песком для прыжков в длину, огражденными площадками для баскетбола, волейбола и тенниса, тренажерной и гимнастической зонами, следует из проектной документации на сайте госзакупок.

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