Горняк22: Носорог, Орел, Змея из шоу «Маска» приняли участие в новом проекте на НТВ

Участники шоу "Шоумаскгоон" Фото: @weitmedia

В этот раз комментировать и ставить оценки за выступления будут сами же участники шоу – всего их будет девять. На одной сцене соберутся победители любимых проектов НТВ

11 августа канал НТВ запустил новый проект «Шоумаскгоон», в нем примут участие звезды самых популярных проектов телеканала – «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар!». Проект запущен совместно с Weit Media.

В конце каждого выпуска участники друг другу выставят баллы от 2 до 9, при этом дважды проставить одинаковый балл и проголосовать за себя им нельзя. Также в каждом выпуске будет приглашенная звезда, у которой тоже будет право голоса, при этом полноправным участником шоу она не будет.

В шоу примут участие Анатолий Цой, Карина Кокс, Стас Костюшкин – они из первого сезона шоу «Маска», а также участники второго сезона шоу – Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман. Также среди участников – Диана Анкудинова, победительница второго сезона «Ты супер!», участница «Суперстар! Возвращение» Алиса Мон и ведущий проекта «Маска» Вячеслав Макаров.

Вести «Шоумаскгоон» будут Тимур Батрутдинов и Тимур Родригез.

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