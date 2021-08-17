Горняк22: «Люцифер» 6 сезон: дата выхода, сюжет, актерский состав
Сериал "Люцифер" Фото: Скриншот трейлера 6 сезона сериала "Люцифер"
Пятый сезон сериала «Люцифер» все-таки оказался не последним. Рассказываем, когда выйдет заключительный сезон, о чем он будет, какие актеры вернутся в сериал
Дата выхода 6 сезона «Люцифера»
Финал сериала «Люцифер» уже отсняли, он будет состоять из десяти серий.
Премьера шестого сезона запланирована на 10 сентября 2021 года. Об этом сообщает портал kinosvami.ru.
Сюжет 6 сезона «Люцифера»
Пятый сезон «Люцифера» заканчивается так, будто с ним подошел к концу и весь сериал. Но впереди фанатов ждет еще один полноценный сезон.
Изначально пятый сезон должен был стать финальным. Создатели сериала немного подредактировали последнюю серию и убрали из нее последний эпизод. На его базе и сняли заключительный сезон.
О том, каким будет финал, продюсеры сериала не распространяются. Известно лишь то, что Люцифера ждут очень интересные события в новом амплуа. Это одновременно радует и ужасает его. Одна из основных тем сезона – взаимоотношения Люцифера с Хлоей.
Актерский состав 6 сезона «Люцифера»
В пятом сезоне сериала покинул актер Кевин Алехандро, игравший детектива Дэна. Но, судя по трейлеру 6 сезона, он еще вернется.
Есть вероятность, что в финале сериала фанаты могут не увидеть Михаила, так как его история логически завершилась в пятом сезоне.
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