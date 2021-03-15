Горняк22: Жительница Алтайского края ответит перед судом за истязание ребенка

Следователи Бийска предъявили обвинение 53-летней женщине в истязании ребенка, которого взяла под опеку.

Она проживает в одном из сел Советского района. По данным регионального следкома, приемная мать издевалась над мальчиком 2006 года рождения пять лет – с 2015-го по 2020 год. Она избивала и оскорбляла ребенка, а чтобы никто не увидел побои, временами не отпускала в школу.

Следователи уверены, что свою работу плохо выполняли органы опеки и попечительства, которые должным образом не занимались этой семьей. Поэтому расследуется еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц.

Мальчика из семьи забрали, с ним работает психолог.

Использовано иллюстративное фото с pexels.com

Советский район

Алтайская правда