Горняк22: «Форточники не перевелись»: в Барнауле вор проник в квартиру через окно и похитил золото

В Барнауле полицейские по горячим следам раскрыли квартирную кражу ювелирных изделий. Оказалось, что вор попал в жилище через окно.

В отдел полиции обратилась женщина 1960-го года рождения с заявлением о краже золота – цепочки, крестика и браслета. Женщина рассказала, что неизвестные разбили стеклопакет и пробрались в квартиру. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

В этот же день участковые нашли подозреваемого. Ранее судимый за кражи мужчина 1971 года рождения вину свою не отрицал. Он рассказал, что разбил окно, зная, что хозяев нет дома, проник в квартиру и похитил золотые украшения. Но воспользоваться ими он не успел благодаря оперативной работе полицейских.

Уголовное дело возбудили по пункту а части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Житель Барнаула из ревности выстрелил в мужчину

Барнаул

Алтайская правда