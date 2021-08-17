Горняк22: «Happy Baby»: экс-директор барнаульского детсада признана виновной

Бывшая директор барнаульского частного детского сада «Happy Baby» признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным Следкома Алтайского края, в 2015 году руководитель «Happy Baby» Елена Воротникова незаконно получила из бюджета краевого управления образования 14 млн рублей. Женщина знала, что региональное Минобрнауки предоставляет субсидии на покупку помещений и решила принять участие в госпрограмме.

Вместе с бывшей экс-чиновницей Стеллой Штань, которой и принадлежала недвижимость, она изготовила фиктивный договор купли-продажи, в котором стоимость была значительно выше рыночной. Также женщины написали расписку о передачи денежных средств в качестве частичного расчета, хотя сама руководитель детского сада не имела денег для долевого финансирования.

В дальнейшем денежные средства получила Стелла Штань, а Елена Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью 415,6 кв. м.

В ходе следствия бывший директор признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 3 года условно, с выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Дело в отношении бывшего представителя губернатора Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань в настоящее время рассматривается судом.

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Барнаул

Алтайская правда