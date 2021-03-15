Горняк22: Лжесотрудник банка лишил денег жительницу Барнаула

Жительница Барнаула 1990 года рождения поверила мошенникам и лишилась 100 тыс. рублей.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, женщине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Он заявил, что на ее имя мошенники оформили крупный кредит. Чтобы исправить ситуацию, нужно было пойти к банкомату и выполнить указания незнакомца.

Горожанка так и сделала. Она выполняла все действия, называла пароли и коды. По факту сняла все средства – 100 тыс. рублей, перевела их на счет, продиктованный незнакомцем.

Через какое-то время женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и пришла в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Барнаул

Алтайская правда