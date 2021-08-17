Горняк22: Похищение девочки в Бийском районе: как это было. ВИДЕО

Следком Алтайского края опубликовал видео, в котором Олег Лавкин показывает, как он похищал 12-летнего ребенка. Мужчине предъявлено обвинение и раскрыты новые подробности этого громкого дела.

Жителю Бийского района предъявили обвинение в похищении и совершении иных действий сексуального характера в отношении 12-летнего ребенка. Ранее «АП» писала, что Лавкина схватили в Онгудайском районе Республики Алтай. Теперь Следователем СК проведены неотложные следственные действия – Лавкин допрошен в качестве обвиняемого, с ним проведена проверка показаний на месте происшествия. Видео опубликовал СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По обновленным данным следствия, в одном из сел Бийского района в период времени с июня по июль 2021 года обвиняемый наблюдал за 12-летней девочкой, которая проживала в этом селе. Днем 31 июля несовершеннолетнюю, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге, увидел злоумышленник. Лавкин с силой толкнул девочку, связал ей руки ии ноги, а после надел на нее мешок. Затем обвиняемый погрузил ребенка в прицеп самоходного транспортного средства и отвез к себе домой. Уже там он поместил девочку в подвал занимаемого им дома, где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

После того, как мужчина узнал, что в крае развернулись масштабные поиски девочки, он отпустил несовершеннолетнюю, а сам скрылся. Несколько дней сотрудники правоохранительных органов разыскивали похитителя и в итоге нашли.

На время предварительного следствия Лавкин помещен в следственный изолятор. Следователями регионального СК проводится комплекс следственных действий, направленный на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Следователи устанавливают обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, которые Лавкин ранее совершал в отношении несовершеннолетней. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото и видео: СУ СК РФ по Алтайскому краю

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Алтайская правда