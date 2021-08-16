Горняк22: Четвертый день подряд в России фиксируют свыше 800 смертей от коронавируса

Четвертый день подряд в России число умерших от коронавируса превышает 800 случаев за сутки. 15 августа скончались 816 россиян.

По информации оперативного штабе по борьбе с коронавирусом, в четверг умерло 808 человек, в пятницу — 815, в субботу – 819. И это максимальная цифра с начала пандемии.

За сутки в Москве зарегистрировано 58 смертей, в Санкт-Петербурге — 43, в Краснодарском крае и Иркутской области — по 35.

Таким образом, за все время пандемии скончались 170 499 жителей России.

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Алтайская правда