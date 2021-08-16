Горняк22: На Алтае удалось спасти трех детей, которые начали тонуть в реке

Семья: муж, жена, двое детей и племянник решили искупаться в тихой заводи у берега реки Чулышман в Горном Алтае. Сначала все шло хорошо, но потом детей стало уносить течением и они стали тонуть.

Мужчина тут же бросился нас помощь, но вскоре и сам стал тонуть, так как дети в панике топили отца, пишет портал «Новости Горного Алтая».

Женщина стала кричать, и на помощь бросился сосед. Мужчинам вдвоем удалось всех вытащить из реки. Дети хоть и наглотались воды, и были перепуганы, но главное, остались живыми.

Благодаря самоотверженности мужчин, удалось избежать трагедии и спасти детей — 13, 12 и 11 лет.

Алтайская правда