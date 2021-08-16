Горняк22: 157 тонн арбузов и дынь остановили на границе Алтайского края

С 6 по 13 августа в Алтайский края не допущен ввоз 157 тонн бахчевых культур, 112 тонн лука репчатого и 9 тонн другой подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском.

Инспекторы регионального Управления Россельхознадзора установили, что продукция, ввозимая в Кулундинском, Рубцовском и Третьяковском районах, сопровождается недействительными фитосанитарными сертификатами. В том числе, в них содержались недостоверные сведения о грузополучателях и месте выгрузки.

За указанный период было выявлен 16 случаев нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе 278 тонн подкарантинной продукции из Казахстана и Кыргызстана.

Все грузы возвращены отправителям, виновные привлечены к административной ответственности.

Алтайская правда