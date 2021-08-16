Горняк22: Прокуратура Бийска провела проверку после публикаций в СМИ о свалке и дикорастущей конопле

Прокуратура Бийска совместно со специалистами администрации города и регионального Минприроды провела проверку. Она была инициирована после публикаций в СМИ о несанкционированной свалке по ул. Захара Двойных и большого количества зарослей дикорастущей конопли.

Проверкой установлено, что вблизи жилого дома №12 по ул. Захара Двойных действительно организована несанкционированная свалка строительных и бытовых отходов. Кроме того, около пешеходных дорожек растет дикорастущая конопля.

В нарушение требований действующего законодательства, администрация города своевременно не приняла мер по ликвидации указанной свалки и зарослей конопли.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой внесено представление. Оно уже частично удовлетворено – ликвидирована свалка мусора, информирует пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Новости Бийска

Алтайская правда