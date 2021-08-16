Горняк22: Житель Барнаула из ревности выстрелил в мужчину

Конфликт со стрельбой произошел между мужчинами 15 августа в Барнауле.

Днём 15 августа на улице Просторной неизвестный мужчина выстрелили в другого из пневматического пистолета. Об этом рассказали участники городского сообщества «Инцидент Барнаул» Вконтакте.

По словам пострадавшего, «стрелок» приревновал к нему свою жену. Он выстрелил в мужчину и на автомобиле скрылся с места преступления. По информации, его задержали и доставили в отдел полиции.

У пострадавшего два ранения – в голову и руку. Его госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На барнаульской улице кто-то потерял железнодорожные колеса

Барнаул

Алтайская правда