Горняк22: Житель Барнаула из ревности выстрелил в мужчину
Конфликт со стрельбой произошел между мужчинами 15 августа в Барнауле.
Днём 15 августа на улице Просторной неизвестный мужчина выстрелили в другого из пневматического пистолета. Об этом рассказали участники городского сообщества «Инцидент Барнаул» Вконтакте.
По словам пострадавшего, «стрелок» приревновал к нему свою жену. Он выстрелил в мужчину и на автомобиле скрылся с места преступления. По информации, его задержали и доставили в отдел полиции.
У пострадавшего два ранения – в голову и руку. Его госпитализировали.
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Барнаул