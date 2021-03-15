ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Алтайские инспекторы ДПС помогли потушить КамАЗ, груженый лесом

Мар 15, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Сотрудники бийской Госавтоинспекции предотвратили возгорание на трассе КамАЗа, груженого лесом.

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, утром 11 марта двое инспекторов ДПС заметили на 45-м км дороги К-11 «Бийск-Солтон», что из грузового автомобиля идет дым. Сотрудники взяли огнетушитель и поспешили к грузовику, водитель которого пытался потушить возгорание подручными средствами.

Благодаря помощи инспекторов трагедии удалось избежать. Спасли и сам транспорт, и груз. Водитель КамАЗа, придя в себя после стресса, поблагодарил полицейских.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Бийский район 

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Более 40 тыс. жителей Алтайского края полностью привились от ковида

Мар 15, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Алтайского края ответит перед судом за истязание ребенка

Мар 15, 2021
Алтайский край

Горняк22: Лжесотрудник банка лишил денег жительницу Барнаула

Мар 15, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Более 40 тыс. жителей Алтайского края полностью привились от ковида

Мар 15, 2021
Общество

Горняк22: Зюганов предлагает ввести повышенный налог для «подозрительно богатых»

Мар 15, 2021
Общество

Горняк22: Более 40 тыс. жителей Алтайского края полностью привились от ковида

Мар 15, 2021
Общество

Горняк22: 11 улиц отремонтируют в Бийске по проекту БКАД

Мар 15, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar