Горняк22: Алтайские инспекторы ДПС помогли потушить КамАЗ, груженый лесом

Сотрудники бийской Госавтоинспекции предотвратили возгорание на трассе КамАЗа, груженого лесом.

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, утром 11 марта двое инспекторов ДПС заметили на 45-м км дороги К-11 «Бийск-Солтон», что из грузового автомобиля идет дым. Сотрудники взяли огнетушитель и поспешили к грузовику, водитель которого пытался потушить возгорание подручными средствами.

Благодаря помощи инспекторов трагедии удалось избежать. Спасли и сам транспорт, и груз. Водитель КамАЗа, придя в себя после стресса, поблагодарил полицейских.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Бийский район

Алтайская правда