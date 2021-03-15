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Алтайский край

Горняк22: Барнаульский автоугонщик въехал в сугроб

Мар 15, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

В Барнауле 36-летний мужчина вызвал полицию, заявив об угоне его автомобиля Mitsubishi.

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, автовладелец подъехал к месту назначения и ненадолго вышел, оставив ключи в замке зажигания. Мимо проходил человек, который заметил ключи. Он сел в кресло и завел машину. Однако далеко уехать ему не удалось: иномарка застряла в сугробе во дворе дома. В этот момент угонщика увидел хозяин авто.

Полиция в итоге задержала нарушителя – это житель Барнаула 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело об угоне.  

Барнаул 

Алтайская правда

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