Горняк22: Барнаульский автоугонщик въехал в сугроб

В Барнауле 36-летний мужчина вызвал полицию, заявив об угоне его автомобиля Mitsubishi.

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, автовладелец подъехал к месту назначения и ненадолго вышел, оставив ключи в замке зажигания. Мимо проходил человек, который заметил ключи. Он сел в кресло и завел машину. Однако далеко уехать ему не удалось: иномарка застряла в сугробе во дворе дома. В этот момент угонщика увидел хозяин авто.

Полиция в итоге задержала нарушителя – это житель Барнаула 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело об угоне.

Барнаул

Алтайская правда