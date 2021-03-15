Горняк22: В туалете главы Минздрава Республики Алтай нашли около 6 млн рублей

По неофициальным данным СМИ, большую сумму денег нашли в туалете у главы Минздрава Республики Алтай, которого подозревают во взяточничестве.

В среду в микрорайоне с частными особняками в Майме проходил обыск. Правоохранители осматривали надворные постройки, и в туалете обнаружили 5,8 млн рублей – деньги хранились в тайнике, в разноцветном полимерном пакете, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Министра подозревают в получении взяток за госконтракты и покровительство. По предварительным данным следствия, с марта 2020 года по февраль 2021 чиновнику и его помощнику выплатили 4,6 млн рублей. Министр помогал выиграть в том числе аукционы по поставке медицинского оборудования и СИЗ. Возбуждены уголовные дела.

Алтайская правда