Горняк22: Алтайский губернатор показал точный бросок в кольцо на утренней тренировке
Виктор Томенко на тренировке Фото: gubernator_tomenko/Instagram
Компанию главе региона составили министр спорта Алексей Перфильев и директор спортклуба Виталий Мантлер. Последний лично потренировал Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел утреннюю тренировку по баскетболу в День физкультурника. Видео из зала, где занимается баскетбольный клуб «Барнаул», появилось на странице главы региона в Instagram.
Томенко продемонстрировал точный трехочковый бросок, отправив в корзину четыре мяча подряд. Компанию ему составили министр спорта Алексей Перфильев, его зам Максим Рябцев и директор БК Виталий Мантлер.
«Сегодня прямо с этой импровизированной утренней тренировки поздравляю вас с Днем физкультурника», – обратился к жителям края губернатор.
Он поблагодарил за успешные выступления в этом сезоне баскетболистов и хоккеистов, команду по настольному теннису.
«Будем продолжать делать все для того, чтобы спорт и физическая культура в крае развивались», – пообещал Томенко.
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Ранее «Толк» сообщал о том, что БК «Барнаул» после победы в своей лиге обещают денег на рост.