Горняк22: Житель Алтайского края умер после пьяной драки в кафе

В Алтайском крае на скамье подсудимых окажется 24-летний житель Кулундинского района. По данным следствия, он побил человека, и тот умер через некоторое время в больнице.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, преступление было совершено ночью 5 декабря в одном кафе. Двое незнакомых мужчин напились и начали ссориться по незначительному поводу. В итоге тот что моложе ударил другого не менее двух раз по голове. Через несколько дней 38-летний потерпевший скончался в больнице.

Парень признал вину. Доказательства против него собраны, дело направлено в суд.

Кулундинский район

Алтайская правда