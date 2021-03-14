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Алтайский край

Горняк22: Четверо рубцовчан украли со своего завода 100 кг сыра

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

В Рубцовске четверо работников украли со своего предприятия почти 100 кг сыра на 30 тыс. рублей. Недавно суд вынес им приговор.

Как сообщает прокуратура Алтайского края, весной 2020 года четверо сотрудников работали на производстве сыра и решили украсть часть продукции. Они вместе продумали план, как вынести сыр.

В конце один из них уехал с похищенным продуктом на машине. Однако по пути его остановила полиция. Сыр изъяли и вернули владельцу.

У подсудимых были смягчающие обстоятельства, в результате каждому назначили штраф.

Новости Рубцовска 

Алтайская правда

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