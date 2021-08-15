Горняк22: Всего 10 в мире: уникальный нож эпохи палеолита обнаружили на Алтае

Ученые: Люди ели растительную пищу даже 120 тысяч лет назад

Орудие отличает необычно тонкая техника — изготовивший его древний мастер смог обработать поверхность камня вплоть до микромиллиметров

Редчайший артефакт, предположительно, эпохи палеолита обнаружили археологи в ходе раскопок в Чарышском районе Алтайского края. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об обломке каменного ножа с микроретушью – самым высоким уровнем обработки материала вплоть до микромиллиметров.

Исследователи предполагают, что возраст находки составляет не менее 50 тысяч лет до нашей эры. Таких предметов в мире насчитывается не более 10, а последний аналогичный найден во Франции почти 60 лет назад.

Нож доставят в Барнаул, чтобы определить территорию, где смогли применить такую технологию.

Ранее «Толк» сообщал о том, что знаменитая Денисова пещера в Алтайском крае стала «особо ценным объектом наследия».

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