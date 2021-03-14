ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Машина перевернулась в результате ДТП в Барнауле

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

Легковой автомобиль перевернулся на «спину» в результате аварии на проспекте Строителей в Барнауле.

В субботу днем, 13 марта, у торгового центра Galaxy произошло ДТП. Подробности неизвестны. Официальных данных о происшествии на момент подготовки информации нет.

Судя по фото и видео, опубликованным очевидцами в соцсети, машина перевернулась колесами кверху. Неизвестно, пострадал кто-то или нет. Остальные автомобили объезжали «перевертыша». Одна из очевидиц написала в «Инцидент Барнаул», что водитель этого авто ездил с кем-то наперегонки по ул. Советской Армии. Это непроверенная информация.

По данным «Яндекс. пробки» на 17:40, на данный момент задержек с проездом в этом месте нет.   

Фото: Barnaul 22

Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

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