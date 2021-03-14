Горняк22: Поезд наехал на легковушку в Алтайском крае

Днем 13 марта поезд в Алтайском крае наехал на автомобиль, оказавшийся на путях. К счастью, никто не пострадал.

Как утверждают в ЗСЖД-Алтай, водитель легковой машины нарушил правила дорожного движения на железнодорожном переезде, который расположен на 525 км участка Рубцовск-Локоть. Он выехал на пути перед приближающимся поездом, когда светозвуковая сигнализация это делать запрещала. В организации подчеркивают, что оборудование исправное, неверный сигнал не мог быть подан.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние до автомобиля было слишком коротким. Предотвратить столкновение не удалось.

Фото: Barnaul22

Алтайская правда