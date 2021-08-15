Горняк22: Три человека пострадали при столкновении легковых авто в Барнауле
Знак аварийной остановки Фото: pixabay.com
Предварительно установлено, что водитель Toyota при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу Volkswagen Polo
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в Барнауле днем 14 августа, кадры с места происшествия появились в соцсетях.
Авария случилась на перекрестке улиц Попова и Власихинская.
По предварительным данным ГИБДД города, 35-летняя женщина за рулем Toyota при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу Volkswagen Polo.
С места ДТП с травмами госпитализировали водителя Toyota. Двум мужчинам-пассажирам из второй иномарки медицинскую помощь оказали на месте.
Полиция проводит проверку по факту инцидента.
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