Горняк22: Экс-спецназовец и бандит сбежал от правосудия в Алтайском крае

В Алтайском крае и соседних регионах объявлен розыск бывшего спецназовца ГРУ, лидера бандитской группировки, который дерзко сбежал вместе с браслетом слежения. Он так поступает уже не в первый раз.

Впервые этот необычный алтайский преступник сбежал от правосудия в 2005 году. Во время этапирования он попросился в туалет и тут же разоружил охрану, пишет «Комсомольская правда».

Спустя два месяца его поймали, и он оказался в камере. Однако даже из этой ситуации мужчина выкрутился. К нему пришел похожий на него брат с поддельным постановлением суда о том, что он является общественным защитником. Документ изготовила жена преступника. В итоге в СИЗО остался брат, а сам бандит спокойно вышел на свободу с «ксивой». Подмену заметил один из надзирателей, но было уже поздно.

На следующее заседание суда, которое состоялось в Новосибирске, беглец был приведен с повязкой на глазах, в сопровождении автоматчиков, коллеги которых дежурили не только в зале, но и в коридорах.

Бывшему спецназовцу назначили 19 лет строгого режима. Через семь лет он уже вышел на свободу со справкой о слепоте из-за повреждения одного глаза.

А марте 2021 года Алтайский краевой суд вновь должен был вынести этому мужчине приговор – по делу 2011 года о разбойном нападении на семью косихинского фермера. Раскрыли его только недавно. Опытный преступник сбежал в очередной раз.

Алтайская правда