Горняк22: Мэрия Барнаула определила подрядчика на разметку дорог

Дорожная разметка. Барнаул Фото: barnaul.org

О том, что в Барнауле перестали наносить разметку из-за разрыва контракта с подрядчиком стало известно в конце июля — о причинах произошедшего не сообщалось

Конкурсная комиссия определилась с Победителем тендера по нанесению разметки на дорогах Барнаула стала местная компания «Дорожные технологии». Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Исполнителю предстоит до 29 октября указатели термопластиком и «холодным» способом. О какой именно территории идет речь – не уточняется.

Начальная цена контракта составляла 20 млн рублей.

Ресурс предполагает, что компании придется доделывать те работы, с которыми не справились «Дорожные знаки Алтая» (ДЗА). Ранее мэрия без объяснения причин разорвала контракт с этим подрядчиком. Глава ДЗА заявила, что намерена вывести свой бизнес из региона.

ТОЛК