Горняк22: 277 человек заразились COVID-19 в Алтайском крае за сутки, 25 умерли

Коронавирус в Алтайском крае. Служба скорой помощи Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Больше всего новых случаев инфекции отмечено в Барнауле, Бийске, Заринске, Ребрихинском районе, а также Алейске, Рубцовске и Змеиногорском районе

В Алтайском крае за прошедшие сутки зафиксировали 277 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 151 пациент. Об этом 14 августа сообщает региональный оперштаб.

За это время зарегистрировали смерть 25 человек, от COVID-19 – 22.

Больше всего новых случаев инфекции отмечено в Барнауле – 82, Бийске – 32, Заринске – 12, Ребрихинском районе – 11, а также Алейске, Рубцовске и Змеиногорском районе – по 7.

Последние данные по коронавирусу в Алтайском крае

в госпиталях на лечении – 3336 пациентов (+13)

тяжелобольных – 799 (+25)

подключено к аппаратам ИВЛ – 220 (-5)

резервных коек – 1350.

Коронавирус в Алтайском крае

С начала пандемии в крае

инфицировано 65 946 человек (в т.ч. 4 529 детей)

выздоровели 50 846 человек

умерли 4 285 (в т.ч. от COVID-19 – 3 225)

Ранее «Толк» сообщал о том, что ковидная смертность остается рекордной в Алтайском крае – за минувшую неделю (с 7 по 13 августа) в регионе умерли 164 больных коронавирусом. Это почти столько же, что и за предыдущий период.

ТОЛК