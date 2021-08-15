Горняк22: Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в России
Владимир Путин Фото: скриншот видео 1tv.ru
В Краснодарском крае в нескольких муниципалитетах ввели режим ЧС из-за проливных дождей, в Якутии аналогичный режим регионального масштаба действует из-за природных пожаров
Природные бедствия в некоторых районах в России носят невиданный ранее масштаб. Об этом на совещании по ликвидации их последствий 14 августа заявил президент страны Владимир Путин.
«Масштаб природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер», – цитирует первое лицо государства РИА «Новости».
Путин отметил, что на юге страны месячная норма осадков может выпасть за несколько часов, тогда как в Сибири и на Дальнем Востоке территории страдают от лесных пожаров из-за засушливой и ветреной погоды.
Президент подчеркнул необходимость вплотную заняться вопросами климата.