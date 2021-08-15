Горняк22: День Воздушного флота России 2021: история и традиции праздника

Самолет. Небо. Авиация Фото: pixabay.com

15 августа отмечается День Воздушного флота России, который раньше назывался Днем авиации. Рассказываем об истории и традициях этого праздника

История Дня Воздушного флота России

У Дня Воздушного флота России нет фиксированной даты в календаре, его традиционно отмечают в третье воскресенье августа. Об этом пишет портал calend.ru.

Дата праздника в истории менялась много раз. Изначально его праздновали 2 августа. В начале ХХ века Николай II приказал назначить этот день датой празднования Дня Воздушного флота. После этого праздник переносился еще два раза.

Итоговый вариант утвердили в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Именно тогда было принято решение отмечать День Воздушного флота в третье воскресенье августа.

Традиции Дня Воздушного флота России

В День Воздушного флота России руководство авиакомпаний награждают отличившихся сотрудников почетными грамотами и ценными подарками. Коллеги в этот день стараются собраться за большим праздничным столом.

На телевидении в День Воздушного флота показывают передачи об истории авиации. На радиостанциях пилоты, бортпроводники и диспетчеры рассказывают о своей работе и непростых случаях во время полетов.

В 2021 году этот день совпал с празднованием Дня Военно-воздушных сил России. В воинских частях проводятся торжественные парады, демонстрации военной техники и различные мастер-классы.

Ранее «Толк» рассказывал об истории и традициях Дня Военно-воздушных сил России.

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