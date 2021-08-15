Горняк22: Неизвестные пилоты устроили «авиашоу» в небе над Барнаулом

Самолет Фото: pixabay.com

Горожане предположили, что тренировка может быть связана с подготовкой ко Дню города или празднования Дня воздушного флота

Три легкомоторных самолета устроили неожиданное «авиашоу» над Речным вокзалом Барнаула днем 14 августа – кадры в соцсетях опубликовала одна из свидетельниц происходящего.

На записи видно, как летчики исполняют фигуры пилотажа в небе над Обью – вращаются и переворачиваются в воздухе, разлетаются в разные стороны. Кроме того, несколько раз пилоты проводят машины в непосредственной близости от Нового моста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Не леди🏻‍️ (@nyuta_rus_)

Какому именно клубу принадлежат самолеты и в связи с чем прошла тренировка – не известно.

В комментариях горожане предположили, что полет может быть связан с подготовкой ко Дню города или празднования Дня воздушного флота, который отмечается 15 августа.

Ранее «Толк» сообщал о том, что пилоты авиагруппы «Стрижи» засняли Барнаул во время выступления год назад.

ТОЛК