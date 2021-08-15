Горняк22: В Барнауле произошло массовое ДТП с участием скорой помощи

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что у одного из участников аварии разбит передний бампер. При этом, судя по кадрам, скорая помощь пострадала не сильно

Вечером 14 августа в Барнауле на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Анатолия произошло серьезное ДТП – столкнулись три автомобиля, один из которых – карета скорой помощи, сообщает «Инцидент Барнаул».

Так, на участке дороги столкнулись внедорожник, скорая помощь и еще один автомобиль, который впоследствии отлетел на тротуар.

На месте работали два экипажа ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при столкновении легковых авто в Барнауле.

ТОЛК