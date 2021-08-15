Горняк22: В аэропорту Барнаула реконструируют взлетно-посадочную полосу до 2030 года

Фото: Правительство Алтайского края

На сегодняшний день уже разработаны проекты инвестиционного и акционерного соглашений, а также договор купли-продажи. ФАС России вынес положительное решение по предстоящей сделке

В правительстве Алтайского края обсудили реконструкцию и допэмиссию акций барнаульского аэропорта, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Напомним, в феврале 2020 года правительство согласилось на продажу дополнительных акций аэропорта компании «Новапорт Холдинг», а также создание инвестором нового аэровокзального комплекса. При этом Алтайский край оставляет за собой блокирующий пакет акций.

До ноября планируется провести оценку акций авиапредприятия «Алтай». Компания «Новапорт Холдинг» также заявила о готовности предоставить авиапредприятию займ для выполнения проектно-изыскательских работ строительства нового аэровокзала и реконструкции аэродромного комплекса. Разработка проектной документации и ее согласование в Главгосэкспертизе должны завершиться к 2023 году.

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы планируют провести в период с 2025 по 2030 годы.

Ранее сообщалось, что объем дополнительной эмиссии акций управляющего аэропортом Барнаула авиапредприятия «Алтай», которая потребуется для передачи контрольного пакета акций «Новапорту», оценивается в 700 млн рублей.

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