Горняк22: Трассу на границе Алтая с Казахстаном отремонтировали раньше срока

Перекрытие дорог Фото: Пресс-служба СГК

Эта региональная трасса соединяет несколько районов Алтайского края с федеральной трассой А-322 и Республикой Казахстан

На ремонт дороги Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан потратили более 60 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, дорожники еще в июне начали ремонт пятикилометрового участка в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Изначально объект должны были сдать в 2022 году. Однако поступившие средства позволили закончить его уже в этом сезоне.

Сейчас на участке между селами Курья и Саввушка выполнили фрезерование дорожного полотна, уложили верхний и нижний слои асфальта. Кроме того, специалисты укрепили обочины, обустроили пять примыканий, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Справка: в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Алтайском крае отремонтируют 111 объектов. На эти мероприятия направили около 5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в горах Алтайского края открыли экстремальную трассу виа-феррата.

ТОЛК