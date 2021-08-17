Горняк22: Телефонные мошенники «заработали» более 2,5 млн рублей, обманув жителей Алтайского края

Сразу несколько случаев мошенничества по телефону зафиксировали в Алтайском крае.

Потерпевшие в совокупности отдали «банковским сотрудникам» более 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Алтайского края.

Один эпизод произошел в Змеиногорске. Местная жительница, доверившись человеку на том конце провода, оформила кредит на 500 тысяч рублей и перевела средства мнимым сотрудникам банка.

В этот же день по подобной схеме в лапы к мошенникам попали жители Барнаула и Новоалтайска. В общей сложности они перевели злоумышленникам более 2 млн рублей. Есть ли связь между этими эпизодами, не уточняют.

В прокуратуре напоминают, что для придания правдоподобности мошенники создают видимость профессиональной подготовки и могут совершать неоднократные звонки под видом сотрудников разных правоохранительных органов и банков, взаимно подтверждая представленную информацию.

«Не дайте себя обмануть! Для сохранности Ваших средств прервите любой подозрительный разговор, о произошедшем сообщите в полицию. Убедительно просим Вас настоящую информацию обсудить с Вашими родственниками и знакомыми, особенно пожилого возраста», — призывают на официальном сайте региональной прокуратуры.

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Алтайская правда