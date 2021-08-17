Горняк22: Mazda протаранила ограждение и собрала шесть припаркованных машин в Барнауле

В Барнауле нетрезвый водитель на автомобиле Mazda MPV протаранил ограждение, а затем собрал на парковке шесть припаркованных машин. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 16 августа.

Как рассказали «Алтайской правде» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, авария произошла около семи часов вечера около дома № 14«З» по ул. 10-я Западная. По предварительным данным, водитель 1962 г.р. ехал за рулем Mazda MPV в состоянии алкогольного опьянения.

Машина ехала по улице 10-я Западная от ул. Титова в сторону ул. Эмилии Алексеевой. В результате водитель врезался в ограждение, а затем и в шесть припаркованных без нарушения ПДД РФ автомобилей. Пострадали BMW 3, Mitsubishi Lance, «Лада Калина», Toyota Vista Ardeo, Honda Accord и ВАЗ 21122. Потом водитель на иномарке вновь врезался в ограждение.

К счастью, никто в результате данного ДТП не пострадал. «Любитель» пьяной езды был задержан. На него составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Фото предоставлено ОГИБДД по г. Барнаулу

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Алтайская правда