Горняк22: Мошенники предложили жительнице Алтайского края увеличить льготный период по кредитке

Мошенники совершенствуют свои способы отъема денег у доверчивых граждан, а жители Алтайского края, практически ежедневно, становятся жертвами их хитроумных уловок.

Так, на мобильный телефон 52-летней жительницы Бийского района позвонил неизвестный якобы из банка. Он сообщил, что можно увеличить льготный период по кредитной карте. Но для этого необходимо назвать ее номер и пришедший по СМС код.

Женщина выполнила все указания «банкира». Однако после ей пришло сообщение, что с ее счета сняли почти 100 тысяч рублей.

Сельская жительница обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, информирует ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители призывают граждан при поступлении звонка из «банка» не верить тому, что говорят неизвестные. Необходимо перезвонить или сходить в финансовое учреждение, чтобы уточнить информацию, которую сообщают звонившие.

Ни в коем случае не сообщайте незнакомцам номера банковских карт, смс-коды и пароли!

Бийский район

Алтайская правда