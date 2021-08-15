Горняк22: На барнаульской улице кто-то потерял железнодорожные колеса

14 августа утром на проезжей части Барнаула кто-то рассыпал железнодорожные колеса. Они раскатились по полосам движения, и автомобилям пришлось выполнять сложные маневры, чтобы их объехать.

Происшествие произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Фурманова. Как пишет сообщество «Инцидент Барнаул», ж/д колеса выпали из фуры и рассыпались по всей проезжей части. Интересно, что рядом не было владельца этого груза.

Комментаторы терялись в догадках: неужели он их потерял и не заметил? Успокаивало одно — никто не пострадал и никого не придавило.

Фото: сообщество «Инцидент Барнаул»

Барнаул

Алтайская правда