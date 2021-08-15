Горняк22: После столкновения в Барнауле один за автомобилей вылетел в кювет и перевернулся

14 августа в 10:55 в Барнауле на улице Радужной произошло ДТП. Столкнулись два транспортных средства и пострадали три человека.

По информации ОГИБДД Барнаула, 54-летний водитель, управляя автомобилем Тойота, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Honda, который двигался навстречу. После столкновения Honda вылетела за пределы трассы и перевернулась.

В результате ДТП телесные травмы получила 55-летняя пассажирка Тойота. Также пострадали пассажиры Honda: 33-летнему мужчине была оказана медицинская помощь на месте, 37-летний мужчина госпитализирован.

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Алтайская правда