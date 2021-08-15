Горняк22: Алтайские таможенники задержали на границе контрабандную партию противогазов

Алтайские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России пресекли незаконную поставку в Казахстан партии противогазов.

Эта продукция входит в список товаров двойного назначения, которые могут быть использованы при создании военной техники, поэтому подлежит обязательному экспортному контролю.

Таможенники установили, что 40 противогазов стоимостью более 97 тысяч рублей пытался вывезти 38-летний предприниматель из Казахстана. С помощью третьих лиц он купил товар у одной из российских фирм и отправил его в Казахстан по фиктивным документам. Кроме того, в качестве отправителя из России была указана ликвидированная в 2018 году новосибирская фирма.

Автомобиль, перевозившее противогазы, был задержан в пограничном пункте пропуска «Кулунда», пишет пресс-служба Алтайской таможни.

В отношении организатора незаконной поставки товара возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.

И это не первый случай незаконного перемещения товаров двойного назначения через границу. Так, в декабре 2017 года было задержано 6400 противогазов, которые пытался перевезти через границу житель Республики Казахстан.

Алтайская правда