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Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае за сутки вновь скончались 12 инфицированных COVID-19

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

Фото Олег БОГДАНОВ

В Алтайском крае вторые сутки подряд умирают 12 инфицированных коронавирусом. Правда если 11 февраля все они были жертвами ковида, то 12 февраля в одном из случаев COVID-19 не признан непосредственной причиной смерти.

По данным оперштаба, всего за сутки в регионе подтверждено 119 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 65 пациентов. С начала пандемии зарегистрировано свыше 45 тысяч случаев инфекции. Излечились 40 тыс. 225 заболевших. Умерли 2 тыс. 473 человек (от коронавируса — 1626).

Сейчас проходят лечение в госпиталях 1382 инфицированных и 498 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из этого числа 330 пациентов – тяжелобольные. К аппаратам ИВЛ подключены 109 человек.

Новые случаи коронавируса за сутки:

  • Барнаул – 30,
  • Рубцовск – 8,
  • Бийск – 7,
  • Поспелихинский район – 6,
  • Камень-на-Оби – 5,
  • Ребрихинский район — 4,
  • Солтонский район – 4,
  • Славгород — 3,
  • Родинский район – 3,
  • Заринск — 2,
  • Новоалтайск — 2,
  • Бийский район — 2,
  • Калманский район — 2, 
  • Крутихинский район — 2,
  • Кулундинский район — 2,
  • Локтевский район — 2,
  • Мамонтовский район — 2,
  • Первомайский район — 2,
  • Тальменский район — 2,
  • Тогульский район — 2,
  • Тюменцевский район — 2,
  • Усть-Калманский район — 2,
  • Алейск — 1,
  • ЗАТО Сибирский — 1,
  • Алтайский район — 1,
  • Благовещенский район — 1,
  • Волчихинский район — 1,
  • Завьяловский район — 1,
  • Залесовский район — 1,
  • Заринский район — 1,
  • Ключевский район — 1,
  • Косихинский район — 1,
  • Михайловский район — 1,
  • Павловский район — 1,
  • Панкрушихинский район — 1,
  • Романовский район — 1,
  • Рубцовский район — 1,
  • Табунский район — 1,
  • Топчихинский район — 1,
  • Троицкий район — 1,
  • Угловский район — 1,
  • Усть-Пристанский район — 1,
  • Чарышский район — 1,
  • Шелаболихинский район — 1,
  • Шипуновский район — 1.

Алтайская правда

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