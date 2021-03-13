Горняк22: Правительство РФ возобновит программу туристического «кэшбека»

Фото Олег БОГДАНОВ

Программа поддержки внутреннего туризма с возмещением туристам части расходов на путешествия и отдых в России будет возобновлена. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 11 марта.

Ранее программа получила в народе название туристического «кэшбека». Это – беспрецедентная мера. При соблюдении минимальных требований людям напрямую возмещали до 20% стоимости тура, включая затраты на отели. В минувшем году на реализацию этой программы было направлено свыше 1 млрд рублей. В текущем году объём ассигнований удвоится.

«Сегодня выделим 2 млрд рублей на продолжение программы. Её новый этап начнём уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене», – пояснил Михаил Мишустин.

По мнению премьера, «кэшбек» позволит удешевить для потребителей около 300 тысяч различных туристических услуг. Это, в свою очередь, позволит активнее развивать туристический бизнес в регионах.

Алтайская правда