Горняк22: Не виноватая я! На Алтае пьяная сельчанка обвинила незнакомца в изнасиловании

Жительница Троицкого района, чтобы скрыть свое недостойное поведение, обвинила незнакомого мужчину в изнасиловании. Суд признал ее виновной в заведомо ложном доносе и приговорил к штрафу.

В июле 2020 года 25-летняя жительница Троицкого района поехала в соседнее село. Там она в компании стала распивать спиртное. Вечеринка завершилась далеко за полночь, и девушка наконец-то решилась отправиться домой, поэтому попросила незнакомого мужчину подвезти ее, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Супруг подгулявшей дамы неприятно удивился, увидев, как его жена подъезжает домой нетрезвой и на чужом автомобиле. Поэтому он устроил своей второй половинке скандал. Чтобы оправдаться, супруга не придумала ничего лучше, как сообщить, что водитель автомобиля ее изнасиловал.

В ходе предварительного следствия женщина раскаялась в содеянном. Суд приговорил выдумщицу к штрафу в 10 тыс. рублей.

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Троицкий район

Алтайская правда