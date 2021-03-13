Горняк22: Ночью в Барнауле загорелся крупный склад с горючими материалами

12 марта ночью в Барнауле загорелось здание производственного и складского назначения. Огонь охватил площадь в 870 кв. метров. Тушение осложнялось тем, что в помещении находились газовые баллоны и емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Пожар произошел по проспекту Калинина. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здания горело внутри, и огонь уже перекинулся на кровлю.

Был увеличен ранг пожара и задействованы дополнительные силы. Огонь стремительно распространялся по зданию. Сложность заключалась в большой горючей загрузке помещений: наличие газовых баллонов и легковоспламеняющейся жидкости в емкостях. В третьем часу ночи удалось локализовать возгорание на площади 870 кв. метров, а около четырех – открытое горение. Пожарным удалось не допустить распространение пламени на соседние здания.

Сейчас проходит проливка и разборка сгоревших конструкций здания. Спасено материальных ценностей на сумму свыше 15 млн рублей.

В тушении пожара были задействованы 67 человек, 18 единиц техники, а также пожарный поезд РЖД.

Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, пострадавших на пожаре нет. Причины возгорания устанавливаются.

Барнаул | Пожар

Алтайская правда