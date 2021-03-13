Горняк22: На Алтае рецидивист поругался с владельцем магазина и поджег здание

В Волчихинском районе местный рецидивист поругался с хозяином продуктового магазина. Чтобы отомстить своему оппоненту по ссоре, мужчина поджег его торговую точку.

В дежурную часть отдела полиции по Волчихинскому району поступило сообщение о пожаре в продуктовом магазине. Было установлено, что поджог совершил неоднократно судимый 38-летний местный житель.

Мужчина отрицать своей вины не стал. Объяснил свой поступок неприязненным отношением к владельцу, так как накануне мужчины поругались. Он затаил зло и решил отомстить. Поздно вечером молотком разбил окно в магазине, потом выплеснул в комнату горючую жидкость и поджег её.

Пожар своевременно увидели родственники, которые проживали рядом, и возгорание удалось потушить своими силами. Благодаря этому удалось избежать серьезных убытков, которые исчислялись бы в миллионах рублей. В настоящее время предварительный ущерб составил 150 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Волчихинский район

Алтайская правда