Горняк22: В Барнауле на ведущего ветврача завели уголовное дело о взятках

Сотрудники транспортной полиции пресекли противоправную деятельность одного из работников КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Барнаулу». Он получил взятку на сумму свыше 108 тыс. рублей.

С июня по декабрь 2017 года ведущий ветеринарный врач противоэпизоотического отдела получал незаконное вознаграждение за выдачу ветеринарных свидетельств. Сумма взятки составила 108,5 тысячи рублей. Выданные фиктивные документы позволяли коммерческой организации транспортировать продукцию.

Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, сообщает Алтайское линейное управление МВД России. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления и других противоправных действий фигуранта.

Барнаул

Алтайская правда