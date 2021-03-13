ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В Барнауле на ведущего ветврача завели уголовное дело о взятках

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

Сотрудники транспортной полиции пресекли противоправную деятельность одного из работников КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Барнаулу». Он получил взятку на сумму свыше 108 тыс. рублей.

С июня по декабрь 2017 года ведущий ветеринарный врач противоэпизоотического отдела получал незаконное вознаграждение за выдачу ветеринарных свидетельств. Сумма взятки составила 108,5 тысячи рублей. Выданные фиктивные документы позволяли коммерческой организации транспортировать продукцию.

Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, сообщает Алтайское линейное управление МВД России. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления и других противоправных действий фигуранта.

Барнаул 

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Правительство РФ возобновит программу туристического «кэшбека»

Мар 13, 2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае за сутки вновь скончались 12 инфицированных COVID-19

Мар 13, 2021
Алтайский край

Горняк22: Не виноватая я! На Алтае пьяная сельчанка обвинила незнакомца в изнасиловании

Мар 13, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки вновь скончались 12 инфицированных COVID-19

Мар 13, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки вновь скончались 12 инфицированных COVID-19

Мар 13, 2021
Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае за сутки вновь скончались 12 инфицированных COVID-19

Мар 13, 2021
Коронавирус

Горняк22: Алтайские единороссы помогли найти педиатра в районную больницу

Мар 13, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar