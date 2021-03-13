Горняк22: Свыше миллиона рублей перевела лжебанкирам жительница Барнаула

40-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и сообщила, что стала жертвой мошенников. Она взяла в кредит свыше миллиона рублей и перевела аферисты.

Жулики действовали по давно проверенной и зарекомендовавшей себя схеме: «сотрудник банка сообщает, что со счета воруют деньги». На этот раз перевести сбережения пытались якобы в Тюменскую область.

Доверчивая горожанка поверила всему сказанному и пошла в банк. Здесь оформила на себя кредит и часть деньги перевела через терминал на номера, которые ей продиктовали незнакомцы.

Лжебанкиры звонили женщине несколько раз, убеждали снять и перевести все оставшиеся деньги. В общей сложности женщина отправила мошенникам более миллиона рублей, оформив на себя кредиты.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. ГУ МВД России по Алтайскому краю в очередной раз напоминает жителям края: никогда не переводите свои деньги на чужие счета! Не верьте позвонившим незнакомцам. Если опасаетесь за безопасность финансов, обратитесь в офис своего банка.

Барнаул

Алтайская правда