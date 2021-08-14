Горняк22: Пробки в Барнауле достигли семи баллов вечером 13 августа

Дорожная пробка Фото: pixabay.com

Автовладельцы сообщают, что на шоссе Ленточный бор «тьма машин», а на площади Победы стоящим в пробке предлагают «поиграть в шашечки»

Сила дорожных пробок в Барнауле достигла семи баллов пятничным вечером 13 августа. Данные публикует сервис 2ГИС.

Дорожные заторы образовались на основных транспортных артериях и узлах города – на площади Октября, проспекте Строителей, объездной дороге, Павловском тракте.

Обстановку осложняют ДТП – одно из них произошло на кольце у ТЦ «Волна» (улица Власихинская).

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